TFF 1. Lig'de Menemenspor forması giyen Ahmet Batuhan Şen fırtınalar estiriyor. 22 yaşındaki kaleci bu sezon yaptığı kurtarışlarıyla 1. Lig'e damga vuruyor.

Bu sezon takımıyla TFF 1. Lig'de 7 maça çıkan genç futbolcu, 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig 'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Maçın adamı seçildi!

Ahmet Batuhan Şen geçtiğimiz hafta sonu takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta tam 10 net kurtarışa imza attı. Ahmet Batuhan bu performansıyla maçın adamı seçildi.

1.94 boyunda olan Ahmet Batuhan Şen 2 sezondur kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Menemenspor forması giyiyor. Bu sezon kurtarışlarıyla takımına büyük katkı sağlayan Batuhan Şen sezon sonunda Galatasaray 'a geri dönecek. Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ahmet Batuhan Şen ayrıca alt yaş grup milli takımlarda 27 kez forma giydi.