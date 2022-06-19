Galatasaray 'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Okan Buruk'un geliş tarihi belli oldu... Şu anda Fransa'da bulunan tecrübeli çalıştırıcı, FANATİK'e yaptığı açıklamada salı ya da çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Başkan Dursun Özbek ve ekibiyle son detayları görüşecek olan Okan hoca resmi imzayı attıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'ın başına geçecek ve yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Gökmen Özcan