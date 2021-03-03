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Galatasaray'la Ankaragücü'nün 100. lig maçı

Galatasaray ile Ankaragücü ligde daha önce 99 kez karşılaştı.

02 Mart 2021, Salı 23:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray'la Ankaragücü'nün 100. lig maçı

Cim Bom galibiyet sayılarında 62'ye 18 üstün. 19 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 193 golüne, Ankaragücü 84 golle cevap verdi.

Deplasmanda 18 yıl sonra

Aslan bugünkü maçı kazanırsa, ligde üst üste 5 deplasman galibiyeti elde edecek. Cim Bom böylece 2002-2003’ten sonra dış sahadaki en uzun galibiyet serisine ulaşacak. 

En son Terim başarmıştı

Galatasaray'ın ligde 9 maçlık galibiyet serisi yaşadığı son sezon, 2011-2012'ydi. O gün de takımın başında Fatih Terim vardı. Aslan bugün kazanırsa o başarıyı Terim'le egale edecek. Cim Bom ondan önce de sadece 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli ile 9'da 9 yapmıştı.


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