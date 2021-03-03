Cim Bom galibiyet sayılarında 62'ye 18 üstün. 19 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 193 golüne, Ankaragücü 84 golle cevap verdi.

Deplasmanda 18 yıl sonra

Aslan bugünkü maçı kazanırsa, ligde üst üste 5 deplasman galibiyeti elde edecek. Cim Bom böylece 2002-2003’ten sonra dış sahadaki en uzun galibiyet serisine ulaşacak.

En son Terim başarmıştı

Galatasaray'ın ligde 9 maçlık galibiyet serisi yaşadığı son sezon, 2011-2012'ydi. O gün de takımın başında Fatih Terim vardı. Aslan bugün kazanırsa o başarıyı Terim'le egale edecek. Cim Bom ondan önce de sadece 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli ile 9'da 9 yapmıştı.



