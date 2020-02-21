Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Alanyaspor'u konuk eden Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, galibiyeti getiren golü kaydeden Mert Hakan Yandaş gündeme oturdu.

Sivasspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert, gol sevincini Erol Bulut'un önünde yaptı. Tecrübeli hocanın önünde duran ve ellerini havaya kaldıran Mert Hakan, akıllara Alanyaspor-Galatasaray maçını getirdi.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan Mert, rakip filelere 9 bıraktı, 4 asist yaptı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut, maçın ardından büyük sevinç yaşamıştı. Bulut'un maç sonu Fatih Terim'e parmaklarıyla yukarıyı göstererek yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu.

Mert Hakan Yandaş Erol Bulut'un önünde böyle sevindi

Alanyaspor, Galatasaray'ı kupanın dışına iterken Erol Bulut, Sarı Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'e bakarak ellerini havaya kaldırmıştı.



