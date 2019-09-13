Milli ara sonrası bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ı Avrupa ve ligde birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

1 EKİM'DE RAKİP PSG

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk sınavında Belçika'da Club Brugge (18 Eylül) ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçtan 4 gün sonra Yeni Malatya'ya konuk olacak. Bu iki deplasmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda 5 günde iki zorlu maça çıkacak Galatasaray önce derbide Fenerbahçe (28 Eylül) sonra Avrupa'da PSG (1 Ekim) ile kozlarını paylaşacak.

GENÇLER İLE BİTİRİYOR

Aslan, PSG ile oynayacağı maçtan sonra ise 5 Ekim'de G.Birliği ile mücadele edecek.

Kaynak: Takvim