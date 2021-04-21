Süper Lig'in 36. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oluyor. Ligde 3. sırada yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılarda birçok eskik bulunuyordu. Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Falcao ve DeAndre Yedlin'in yanı sıra koronavirüs nedeniyle karantinada olan Mostafa Mohamed ve cezalı Ryan Donk kadroda yer almadı. Maça az bir süre kala da Onyekuru ağrıları nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Yılbaşında havai fişeğin yüzünde patlaması nedeniyle yüzünde yaralar oluşan ve gözünden operasyon geçiren Omar, Donk ve Onyekuru ile birlikte Trabzonspor maçını locadan takip ettiler.

Ryan Donk'un 2 maçlık cezası hafta içinde Tahkim Kurulu tarafından onanmıştı. Tecrübeli futbolcu hafta sonunda oynanacak Antalyaspor maçında takıma geri dönecek.

Maçtan önce sakatlanan Onyekuru'nun durumu da çekilecek olan MR sonucunda netlik kazanacak.