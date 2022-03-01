Galatasaray 'ın tecrübeli yıldızları, kötü gidişe el koydu... Sezon başında eski teknik direktörü Fatih Terim'le 3 yıllık gençlik projesiyle yola çıkan Sarı-Kırmızılılar, her ne kadar Avrupa Ligi'nde gümbür gümbür yola devam etse de, ligde ve kupada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Göreve geldiği günden bu yana kadroda çeşitli denemeler yapan Aslan'ın hocası Domenec Torrent, kurtuluşu deneyimli oyuncularda buldu. 2 hafta öncesine kadar ateş hattının sıcaklığını derinden hisseden Galatasaray, tecrübeli yıldızlarının sorumluluk almasıyla rahatladı.

Feghouli vites yükseltti

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında Gomis'in penaltıdan attığı goller, son Rizespor karşılaşmasında da Aanholt'un golleri, Babel'in penaltısı, Feghouli'nin katkısı ve bu kez penaltı kaçırsa da uzatmalarda farkı getiren Gomis'in yine ağları havalandırmasıyla çok kritik 6 puan kazanıldı. Galatasaray böylece korkulu rüyadan uyanırken, üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Aanholt'a farklı görev

Torrent, ligin kalanında da tecrübeli isimlerden maksimum düzeyde faydalanmanın hesapları içinde. Mohamed'in yerine Gomis'in ileri uçta 11'de başlamasına, Babel ve Feghouli'nin de yine 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aanholt'un Rize karşısındaki performansını çok beğenen Torrent, Hollandalı yıldızı rakip yarı sahada daha fazla topla buluşturmayı, onu bir orta alan oyuncusu gibi kullanmayı planlıyor.

Metin Karabaş