Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray , yıldızlarını da kadroda tutmak adına mücadele veriyor. Sarı-Kırmızılılar'da Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu, Dünya Kupası sonrası tatil için rotasını belirlerken bu rota, söylentileri de beraberinde getirdi.

Aslan'dan kötü prova

Galatasaray , Kulüpler Birliği Vakfı'nın LaLiga ile işbirliği kapsamında düzenlenen dostluk turnuvasındaki ikinci maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, sahasında ağırladığı Villarreal'e de 4-3'lük skorla kaybetti.

Galatasaray'ın gollerini; 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 90+4. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu atarken Villarreal'i galibiyete taşıyan goller; 22. dakikada Francis Coquelin, 27. dakikada Johan Mojica, 32. dakikada Samuel Chukwueze ve 44. dakikada Jorge Pascual'den geldi.

Okan Buruk: 5-10 dakika daha olsa...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "İlk yarıda 4-1 içeriye girdik. İkinci yarıda 4-3'e getirdik. Belki 5-10 dakika daha olsa beraberliği getirebilirdik. Bizim için faydalı bir maç oldu" dedi.

11 gün ara vermeden çalıştıklarını kaydeden Okan hoca, "Burada iki tane maç oynadık. Çift antrenman yaptık. Süre olarak da baktığınızda bazı oyuncular daha fazla, bazı oyuncular daha az süre aldı. Geniş bir kadromuz yoktu ama gerçekten bizim için en önemlisi akademiden aldığımız oyuncular. Tabii ki takip ediyoruz hepsini. Sezon başından beri 7 tane oyuncu bizimle beraberdi. Bugün de maçın sonunda neredeyse akademi takımıyla bitirdik" dedi.

'İyi maçlar seçiyoruz'

Yunus'un sakatlanmasıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "MR'ı çekilecek, umarım ciddi bir şeyi yoktur" dedi.

Buruk, bundan sonraki hazırlık süreci için de, " 2. etaba gideceğiz. 3 tane iyi maçımız var. Özellikle iyi maçlar seçiyoruz. Önemli olan sonuç değil tecrübe bizim için. Oynamayan oyuncuları görmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yunus; imzayı attı, sakatlandı

Galatasaray, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği Yunus Akgün’ün maaşında iyileştirme yaparak Milli oyuncu ile resmi imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Sarı-Kırmızılılar, yıllık 900 bin TL'le oynayan Milli oyuncuya 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin TL, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin TL, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin TL ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin TL garanti ücret ödeyecek. Başkan Dursun Özbek imza sonrasında, "Yunus bizim evladımız. 8 yaşında kulübe gelmiş, 14 seneden beri kulübün içinde. Yunus, Galatasaraylı Yunus. Dolayısıyla insan evladına nasıl sahip çıkarsa bizimde Yunus’a kendi gelişmesi, kendi kariyeri açısından sahip çıkmamız lazım" dedi.

Ancak akşam genç oyuncu için çok şanssız geçti. Sert bir müdahaleyle sakatlanan Yunus'un sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalması endişe yarattı. Bugün Sarı-Kırmızılı oyuncunun tetkikleri yapılacak.

Yunus tamam, sıra Kerem'de

Diğer taraftan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, genç yıldızla da mutabakatın çok yakın olduğunu ve zamlı yeni bir kontratın imzalanacağını ifade ediyor.

Icardi kampa yetişemiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un, "En az 4 hafta aramızda olmayacak" dediği Mauro Icardi, Galatasaray'ın Antalya kampına katılamayacak. Tedavisinin ilk etabı için Arjantin'e giden 29 yaşındaki santrforun durumu yakından takip ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde Icardi'nin olmadığı bölümü Gomis ve Seferovic ikilisiyle kayıpsız geçmeye çalışacak.

Torreira'ya net cevap

Başta Milan ve Fiorentina olmak üzere İtalyan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Lucas Torreira'nın transferine, yönetim kanadından kesinlikle vize çıkmıyor. Yıllardır aranan ön liberoyu bulduklarını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, Uruguaylı orta sahayı en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmanın hesapları içinde. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 26 yaşındaki futbolcuya, sezon sonunda da 15 milyon Euro'nun altında bir bedelle transfer izninin verilmeyeceği öğrenildi.

Nelsson seçimini yaptı: İspanya!

Katar'daki Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı forması giyen Victor Nelsson, ülkesinin elenmesiyle birlikte ülkeden ayrıldı ve tatile çıktı. 23yaşındaki stoperin tatil için İspanya'yı tercih etmesi ise kafa karıştırdı. Nelsson'un sezon başından beri kendisini isteyen Sevilla ile tatil sırasında bir transfer görüşmesi yapabileceği iddia ediliyor.

Nelsson ile Sevilla arasındaki transfer flörtü devam ediyor.

Danimarkalı oyuncu yaz döneminde de Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile anlaşmış ancak Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline çıkılmayınca Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu İspanyol kulübüne vermemişti. Nelsson ise o dönemde de Sevilla'ya gitmek istediğini net şekilde dile getirmiş hatta Galatasaray'ın istediği parayı veren Zenit'i geri çevirmişti.