6 maçta 5 gole ulaşan ve Aslan'ı sırtlayan tecrübeli futbolcu, bu müthiş performansı taçlandırmak isterken basit iki kartla oyundan atıldı. Her iki yarıda da ikili mücadeleye girdiği sırada eli rakibinin yüzüne çarpan Falcao, birer sarı kartla kırmızı kart gördü. Bu, Falcao'nun Avrupa kariyerindeki ilk kırmızısıydı. Yıldız futbolcu son olarak River Plate forması giyerken oyundan atılmıştı.







