Galatasaray'ın yıldızı Gizem Karadayı'dan flaş tepki!

Galatasaray'ın yıldız oyuncu Gizem Karadayı, sosyal medya hesabından corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.

17 Mart 2020, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldızı Gizem Karadayı'dan flaş tepki!

Corona virüs salgını nedeniyle sporcular liglerin ertelenmemesine tepki gösteriyor. Bu sporculardan birisi de Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Karadayı. Yıldız sporcu sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.

Gizem Karadayı, "Tehlikenin farkında değiliz sanırım. #EvdeKal #Sosyalmesafe diyoruz. Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz. Dalga mı geçiyosunuz bizimle? Acil açıklama bekliyoruz artık. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz?" diyerek liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi. 

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