Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sarı kırmızılıların başarılı eldiveni geleceği hakkında konuştu. Sarı kırmızılı takım ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu söyleyen 36 yaşındaki eldiven Galatasaray'dan sonra gideceği takımı açıkladı.

2011 yazında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 11 yıldır giydiği sarı-kırmızılı formayla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasında yer alan Muslera, Canal 12'ye özel bir röportaj verdi.

Fernando Muslera, Galatasaray'da bu sezon kurulan güçlü kadroya dair önemli açıklamalarda bulunurken bir sonraki adresini de duyurdu.





İşte Muslera'nın Canal 12'ye verdiği röportajdan satırbaşları...

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Fernando Muslera, yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili "Dünya Kupası yaklaşıyor ve tam zamanlı antrenman yapıyorum, çok oynuyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla ve onu elde etmeye çalışıyorum. En iyi şekilde orada olacağım." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK OLAN ŞU: TOPARLANDIM"

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nda Rochet ile girdiği forma rekabetinden de söz etti. Muslera, "Önemli olan, geçirdiğim iki çirkin sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. Benim yaşımda olan biri için fiziksel sorun her zaman olur. Gerçek şu ki iyi toparlandım, maçları korkmadan oynayabildim. Milli takımda bir geçiş aşamasındayız ama bu benim dördüncü Dünya Kupası tecrübem olacak ve bu benim büyük bir gurur. Uruguay kalesini koruyacak olan her kaleci göreve hazır. Bugün sıra Chino Rochet'de ve bu beni çok mutlu ediyor." sözlerini kullandı.





"HER ZAMAN MİNNETAR OLACAĞIM"

Uruguay Milli Takımı'nda yaşadığı deneyimleri aktaran Muslera, "Uruguay ile ilk maçıma çıkışımın üzerinden 13 yıl geçti. Zaman çok hızlı geçti ve bu inanılmaz. Her futbolcunun kariyeri uçup gitti. Farkında değiliz ama 13 yıl göz açıp kapayınca kadar geçti. Uruguay ile en üst düzeyde yıllarca oynadığım için minnettarım." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİTMEK"

Fernando Muslera, 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde yaşanan sakatlıklara da değindi. Galatasaray kaptanı "Önemli olan kısa bir turnuvada herkesin yüzde yüzünü verebilmesidir. Oynayan ve oynamayan her oyuncunun sahada her şeyini vermesi gerekir. Zihinsel anlamda turnuvaya iyi gitmek gerekiyor. Uruguay Milli Takımı'nda seçilen oyuncular o ülkenin en iyi futbolcuları. Sakatlıklar olsa da çıkıp her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.





"GALATASARAY ÇOK İYİ KADRO KURDU"

Galatasaray'la ilgili düşüncelerini de aktaran Fernando Muslera, kulübün bu sezon çok iyi transferler yaptığını belirtti. Muslera, "Lig bizim için iyi başladı. Geçen sezonla karşılaştırıldığında kulüpte önemli bir değişim yaşandı. Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi gibi önemli isimler transfer edildi. Dünya Kupası'ndan önce 6 maçımız var ve hepsini kazanabilmek adına her şeyi yapacağız." dedi.

"FUTBOLU URUGUAY'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Fernando Muslera, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerinin hangi yönde ilerleyeceğine dair önemli ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı futbolu Uruguay'da yetiştiği kulüp olan Montevideo Wanderers bırakmak istediğini belirtti.

Muslera çocuklarının büyüdüğünü ve Galatasaray'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Uruguay'a dönebileceğini aktardı.

Muslera konuya dair şu ifadeleri kullandı;

"Evet bu ihtimali hem düşünüyorum hem değerlendiriyorum. Çocuklarınız var ister istemez bu düşünceye kapılıyorsunuz. Ne zaman olacak ve hangi şekilde olacak bunu bilmiyorum. Şu an fiziksel olarak çok iyi durumdayım. En üst düzeyde rekabet etmek istiyorum. Bu durum biraz da gidişata bağlı. Ama gerçek olan şu ki futbolu Montevideo Wanderers'ta bırakmak istiyorum. Hayalim futbolu orada bırakmak ama Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmem bulunuyor. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Kariyerimi başladığım yerde bırakmak istiyorum. Ortada Nacional'a geri dönme olasılığı olursa bu fikir de sıcak geliyor çünkü orası da beni kariyerimin başlangıç noktası sayılır. Zamanı gelince bir karar vereceğim."