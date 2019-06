Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu ve elde ettiği Türkiye Kupası'nda attığı 13 gol ve 7 gol pasıyla başrol oynayan Sofiane Feghouli, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap veren 29 yaşındaki futbolcu,"Türkiye'de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı. Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyorum. 2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında da yarışmacı bir takım olacağımıza inancım tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray'da olacağım." ifadelerini kullandı.

'Galatasaray ile kontratım var ve çok mutluyum'

Sevilla sorusuna cevap veren Soso, "Yaz transferi dönemi her zaman dedikodulara açıktır. Ne olacağını şimdiden bilemem. Bu tip ekiplerin benimle ilgilendiklerini bilmek bir zevk. Bu aynı zamanda benim değerimi gösterir. Fakat, Galatasaray ile kontratım var ve çok mutluyum. Şu an Türkiye'de her şeyi kazandım ve artık Avrupa'da başarıya ulaşmak istiyorum." dedi.

'Hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor'

Galatasaray'daki performansını değerlendiren Cezayir'li yıldız, "Galatasaray ile güzel bir sezon geçirdim. İyi bir sezon finali oldu ve iki kupayı da kazandık. Benim için ideal geçen bir sezonu geride bıraktım. Türkiye'de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık. Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam da daha sonra bu problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm. Hem ligi hem kupayı kazanma başarısını gösterdik. G.Saray'da zamanla formayı geri aldım." dedi.

'Fatih Terim, Türkiye'de 1 numaradır'

Fatih Terim'e ayrı bir parantez açan Feghouli, ''Fatih Terim, Türkiye'de 1 numaradır. Galatasaray'ın elde ettiği kupaların birçoğuna ismini yazdırmıştır. Özel bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Beni motive ediyor. Sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe maçında taraftarımız bir koreografi yapmıştı ve üstünde Fatih Terim'in kocaman bir resmi vardı. Anlam vermekte zorlanmıştım. Türkiye'de bir Fatih Terim ve bir de diğerleri var." ifadelerini kullandı.