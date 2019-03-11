Galatasaray'ın yıldızı Diagne, gol orucunu bozdu

Antalyaspor karşısında maçın skorunu ilan eden Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 30 gün sonra gol sevinci yaşadı.

11 Mart 2019, Pazartesi 22:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldızı Diagne, gol orucunu bozdu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü Senegalli forveti Mbaye Diagne'den geldi. Müsabakanın 90+4. dakikada rakip fileleri havalandıran Diagne, maçın skorunu belirledi. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son golünü 10 Şubat tarihinde Tranzonspor'a karşı atan Diagne, 5 maç sonra seyircisi önünde gol sevinci yaşadı. Ligde ise 22. golünü atan Diagne bu alanda zirvede bulunuyor. 

Sarı-kırmızılı taraftarla maç boyunca tezahüratlarla Mbaye Diagne destek olurken, başarılı futbolcu da müsabaka sonrasında taraftara 3'lü çektirdi. 

Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray'ın Diagne paylaşımına taraftarlardan tepki!

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