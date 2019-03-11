Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü Senegalli forveti Mbaye Diagne'den geldi. Müsabakanın 90+4. dakikada rakip fileleri havalandıran Diagne, maçın skorunu belirledi. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son golünü 10 Şubat tarihinde Tranzonspor'a karşı atan Diagne, 5 maç sonra seyircisi önünde gol sevinci yaşadı. Ligde ise 22. golünü atan Diagne bu alanda zirvede bulunuyor.

Sarı-kırmızılı taraftarla maç boyunca tezahüratlarla Mbaye Diagne destek olurken, başarılı futbolcu da müsabaka sonrasında taraftara 3'lü çektirdi.

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