Galatasaray 'a 3.5 yıl aradan sonra geri dönen Bafetimbi Gomis, GS Mobil uygulaması üzerinden üyelere özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız yıldızın sözleri...

"Galatasaray büyük kulüp. İstanbul'da en çok o enerjiyi özledim. Futbol benim tutkum ve Galatasaray'dan uzakta 3 sene... Sizi gerçekten çok özledim. Benim için yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve bildiğiniz gibi ben bir aslanım. Kariyerimin son zamanlarında kalan 2-3 yılın keyfini çıkarmak istiyorum. Galatasaray'a yeniden geri dönmek ilk gün, inanılmaz bir his. Aileme geri dönmek gibi. Galatasaray'da beni mutlu eden üç şey; Kazanmak, taraftarla bütünleşmek ve goller atmak. Eski takım arkadaşlarımdan en iyisi Selçuk İnan'dı..."

"Neden 18 numarayı tercih ediyorum? Çünkü 18 numara benim ilk forma numaram. En başından beri. O yüzden 18'i tercih ediyorum. İdollerim çok var. Biri George Weah... Diğerleri Seedorf ve Drogba. Genç oyuncular vücuduna iyi bakmalı. Tutkularınıza ve işinize zaman ayırın ve de odaklanın çünkü zaman çok çabuk akıp gidiyor. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur."









"BEŞİKTAŞ MAÇI UNUTULMAZLAR ARASINDA"

"Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı unutmadığım maçlar arasında. Karabük ve Bursa'ya karşı hat-trick yapmıştım. Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray için oynuyorsanız sahada 11 kişiden fazlasınızdır. Gerçekten 12 kişi sahaya çıkıyoruz taraftarımız sayesinde. Çünkü bizim taraftarlarımızın şöhreti dünya çapında. Galatasaray taraftarlarını dünyada herkes tanır."

"İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Çok kendine has. Hayat zor olsa da insanlar her zaman mutlular ve yardım etmeye hazırlar. Türk yemekleri içinde en fazla serpme kahvaltıyı seviyorum. Türk yemeği olmayanlardan ise annemin yaptığı Senegal yemeklerini seviyorum. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyorum. Sanırım başka şansım yoktu. Bu benim için hayaldi. Gerçekleştirmek için her şeyi yaptım. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Daha güçlü olarak geri döneceğiz. Maç maç düşünüp, takım olacağız ve bu ruha ihtiyacımız olacak. Ama desteğinize ihtiyacımız var. Çalışıp Galatasaray'ı zirveye taşımalıyız."