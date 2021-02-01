Galatasaray’ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun İstanbul’da olması bekleniyor. Korona testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig’in 23’üncü ve 24’üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Askerlik sorunu hemen çözülecek

Mbaye Diagne'nin, Premier Lig ekibi WBA'ya gönderilmesinin ardından onun yerine alınan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferi artık bitmiş durumda. Fatih Terim, yeni oyuncusunu yarınki Bakakşehir karşılaşmasında sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak alınan bilgiye göre 23 yaşındaki oyuncunun askerlik durumuyla ilgili ülkesinde bir sıkıntısı bulunuyor. Mohamed'in bu sorununun çözülmesi adına adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. Bunun da bugüne kadar çözülmesi ve oyuncunun İstanbul'a ayak basması bekleniyor.

Youssouf için son teklif

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için Sarı-Kırmızılılar, tüm kozlarını oynuyor. Aslan, son ana kadar bu işin peşini bırakmak istemiyor. Malatya'ya son olarak 1.1 milyon Euro teklif edilmiş, karşı taraf ise 1.8 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da oynamak için fedakarlık yapmaya hazır. Cim Bom da, Malatya cephesiyle pazarlıkları sürdürürken, bonuslarla birlikte yaklaşık 1.4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer aradaki pürüzler çözülürse, Youssouf da Florya'ya adım atacak.

Yedlin hemen formayı kapacak

Omar'ın yılbaşı gecesi başına gelen talihsiz sakatlığı, Martin Linnes'in de bir türlü istikrarlı bir performans gösterememesi, Galatasaray'ı sağ bek transferine mecbur bırakmıştı. Şener, yerli olduğu için yedek pozisyonundaki yerini koruyor. İşte bu doğrultuda kadroya Newcastle'dan katılan De Andre Yedlin'in, bu bölgedeki sorunları çözmesi bekleniyor. Yedlin'in gelmeden önce hem idman hem de sağlık raporlarını alan Galatasaray'da Fatih Terim, bir an önce ABD'li oyuncusunu takıma monte etmenin planlarını yapıyor.

Metin Karabaş