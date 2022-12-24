Günümüzün Avrupa futbolunda Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden çok az futbolcu olduğu görülüyor. Bu durum genç yetenek Almazbekov ile birlikte yakında değişebilir. Beknaz ve kardeşi, 2014 yılında koyu bir futbol taraftarı olan babaları tarafından akademiye verilmeleri ile birlikte Beknaz'ın profesyonel futbolcu olma hayali de ateşleniyor. Beknaz, Kırgız İlbris Akademi'deki ilk gününü şöyle hatırlıyor, "Hayatımdaki en önemli anlarından biri." Almazbekov, İlbris Bişkek Futbol Akademisi’nde 10 günlük bir deneme sürecinden sonra Türkiye'nin rekor şampiyonu Galatasaray altyapısına girmeyi başarmıştı. Kırgız basını ise o dönem genç oyuncunun bu başarısını manşetlerde geniş yer vermişti.

















GALATASARAY'A NASIL GELDİ?

Genç oyuncu, ilk futbol antrenörü olan Marat İsrailov'a ise çok minnettar olduğunu söyledi, "Bu adam, benim için bir antrenörden daha fazlası. Beni hep sevdi ve bana çok şey öğretti. Onun hayatımda özel bir yeri var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum." 2017 Ağustos ayında Almazbekov için Avrupa'ya açılan kapı Galatasaray ile başladı. Galatasaray'ın Akademisi'ndeki bir denemeye çağrılan Almazbekov, gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılıların U13 Teknik Direktörü Semih Sezerli'nin dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalan Almazbekov için bu hiç kolay olmadı. Bu yolu kendisi seçti ve bundan asla pişmanlık duymadı.

ARADA BÜYÜK FARK VAR!

Türk ve Kırgız futbolu, karşılaştırıldığında arada büyük bir fark olduğu görülüyor. Bu nedenler arasında Kırgızistan'da yeterli futbol akademilerin olmaması ve futbol alanında uzmanlaşmış kişilerin az olması gösteriliyor. Ayrıca Kırgızistan'daki mevcut akademilerin çoğu başkent Bişkek'te olması ve bu birçok genç oyuncu için ulaşılamaz oluyor. Neden Avrupa'da oynayan çok az sayıda Orta Asyalı futbolcu var? sorusuna ise Almazbekov şu yanıtı verdi, "En azından Özbekistan'nın sahip olduğu koşullara, biz de sahip olsaydık, çoğu oyuncularımız Avrupa'da oynayabilirdi." dedi.









"TÜRKİYE FUTBOL ÜLKESİ"

Tüm bu zor şartlar, Kırgız oyuncunun Orta Asya'dan Galatasaray'a gelmesine engel olamadı. Almazbekov, "İlk başta Galatasaray Akademisi'ndeki kişilerle iletişim kurmak benim için çok zordu. Türkçeyi çok iyi bilmiyordum, bir ay sonra az da olsa konuşmaya başladım. Ayrıca Kırgız mutfağını özlediğimi de eklemek isterim. Bence Türk ve Kırgız futbolu arasındaki en büyük fark, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olması. Burada herkes futbol seviyor ve yaşıyor." şeklinde İstanbul’daki deneyimini anlattı.

SNEIJDER VE HAZARD'I ANDIRIYOR

17 yaşındaki genç oyuncu, Galatasaray'ın A takımı ile antrenmanlara çıkıyor ve takımdaki uyumu yakalamış durumda. Almazbekov, U19 Takımı'nda da değişmez isimlerinden biri olmayı da başardı. Ayrıca Kırgız oyuncu, en son geçtiğimiz aylarda UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında iki gol birden atarak maça damga vurmuştu. Sol kanat oyuncusu, sahadaki hızı, sert şutları ve top sürmesi ile ön plana çıkıyor. Beknaz'ın oyunculuk özelliği ise Wesley Sneijder ve Eden Hazard'ı andırıyor. Genç oyuncunun buna rağmen dinlemeye niyeti yok, "Benim için önemli olan, güçlü olan yönlerimi daha da güçlü yapmak." ifadelerini kullandı.









KIRGIZİSTAN MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ

Türkiye'de son zamanlarda çıkan, "Almazbekov, hangi milli takımı seçecek?" tartışmasına Kırgız oyuncu kesin bir dille cevap verdi: "Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kırgız Milli Takımı'nda oynamak benim için herşeyden önemli, nokta. Kırgızistan'ı seçmek benim için zor olmadı, çünkü bu ülkede doğdum ve büyüdüm. Her zaman Kırgızistan Milli Takımı için oynamayı hayal ettim. Bu benim için bir sorumluluk ve onurdur. Hatta bir gün Kırgızistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılabileceğimi umuyorum." dedi.

16 YAŞINDA MİLLİ OLDU

Genç oyuncunun milli takıma çağrılması çok erken yaşta başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında Almazbekov henüz 16 yaşındayken Kırgızistan Milli Takımı'nın formasını giyerek ülkenin en genç milli takım oyuncusu olma ünvanını da elde etmişti. İlk milli maç deneyimini anlatan Almazbekov, "İlk maçta kendime güvenim ve cesaretim yoktu, gelecekte takıma daha fazla yardımcı olmak için bunun üzerinde çalışacağım." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM"

17 yaşındaki genç oyuncu zorluklardan korkmuyor. Almazbekov, Kırgızistan Milli Takımı formasını giymesi ile birlikte artık Süper Lig 'de yabancı futbolcu statüsünde oynayacak ve kadroya girmek için daha fazla mücadele etmesi gerekecek. Genç oyuncu, mücadeleye şimdiden hazır olduğunu söyledi, "Türkiye'de yabancı oyuncu olarak oynamak zor, ama ben Galatasaray için oynamak istiyorum. Forma için savaşmayı seviyorum, bu benim karakterimde var. Galatasaray'daki geleceğimi olumlu görüyorum. Çünkü kendime inanıyorum. Galatasaray, benim için Avrupa kariyerimde bir başlangıç. Eğer hazır olmadığım için kadroya giremezsem, o zaman tecrübe kazanmak için ligin diğer takımlarında kiralık olarak oynamaya çalışacağım." dedi.

HAYALİ LIVERPOOL YA DA CHELSEA

Beknaz, oyun tarzına uygun olan İngiltere Premier League ya da İtalya Serie A'da oynamayı hayal ediyor. Genç yetenek, bir gün Liverpool veya Chelsea'de forma giymek istiyor. Ancak bunun için kendi deyimiyle futbol becerilerini daha da geliştirmesi gerekiyor. Ama genç yetenek şimdiden zihinsel olarak olgunlaşmış ve yeteneklerine de güveniyor.

Almazbekov, "Öncelikle her şeyden önce disiplin çok önemli, yeteneğiniz varsa da modern futbolda bu tek başına yeterli olmayacak. Sadece sahada değil, normal günlük yaşamda da kendi kişisel gelişmemize değer vermeliyiz. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen genç oyunculara tavsiyem, hayal kurmaktan asla vazgeçmesinler, çünkü hayal ederseniz, hedeflediğiniz şeye ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız." şeklinde konuşmasını bitirdi. (Transfermarkt)