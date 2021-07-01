Galatasaray 'da yeni transferlerin yolunu açan 'borçsuzluk kağıdı' operasyonu, başarıya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde takımla toplantı yaparak, "Tüm maddi soruları çözeceğiz. Her şey çok güzel olacak" diyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kurmaylarının taahhüt ettiği kasa kolaylığının tam 400 milyon Lira olduğu öğrenildi.

transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Transfer önündeki engeller kalkıyor!

Üstelik bu rakamın içerisinde sadece Mustafa Cengiz değil, bir önceki başkan Dursun Özbek döneminden de kalan borçlar var. Takımın eski hocası Igor Tudor'un tazminatı da ödenmesi gereken alacakların içerisinde yer alıyor. Sponsorlar da devrede Bu paranın düzenli olarak ödenmesi hususunda futbolculara güvence veren Elmas, transferin önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlı. Yıl sonuna kadar geçmiş alacakların silinebilmesi için Elmas ve ekibinin kişisel güvenceleri kadar, önemli sponsorluk anlaşmalarının da devrede olacağı belirtiliyor.