2017/18 ve 2018/19 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan, geçtiğimiz sezonu ise kötü bitirerek hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yeni sezonda da mutlak hedef şampiyonluk. Fatih Terim önderliğindeki Sarı-Kırmızılılar, yeni sezona Arda Turan, Emre Kılınç, Peter Etebo, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferleriyle girdi. Peki Galatasaray'ın yeni transferlerini ne kadar tanıyorsun? Sarı-Kırmızılıların yeni transferleri hakkında bir quiz hazırladık. Geçmişte oynadıkları takımlardan, yakın dönemdeki form durumlarına kadar birçok detayı göz önüne aldık. Evet, artık söz sırası sende. Futbol ve Galatasaray bilgime güveniyorum diyorsan, hazırladığımız quiz'e katıl, bilginizi test et.



