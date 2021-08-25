Galatasaray'ın yeni transferi Morutan'dan ilk sözler: Taraftara söz veriyorum!
Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, kulüp televizyonuna konuştu, "Taraftara da söz veriyorum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rumen yıldız Olimpiu Morutan, GS TV'ye konuştu ve "Sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini, hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum" dedi.
Taraftarlara da mesaj veren 1999 doğumlu Morutan, "Taraftara da söz veriyorum. En yüksek seviyede mücadele edip elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.