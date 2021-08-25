Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rumen yıldız Olimpiu Morutan, GS TV'ye konuştu ve "Sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini, hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum" dedi.

Taraftarlara da mesaj veren 1999 doğumlu Morutan, "Taraftara da söz veriyorum. En yüksek seviyede mücadele edip elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.







