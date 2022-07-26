Galatasaray 'ın yeni transferi Leo Dubois, Sarı-Kırmızılı ekibin Avusturya ikinci etap kampında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmiş olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Dubois, Kasımpaşa maçındaki atmosfer hakkında, "Galatasaray’a gelmiş olmaktan dolayı çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camianın içerisinde olduğumu gördüm. Havalimanındaki karşılamada ve ilk yaptığımız hazırlık maçında taraftarlarımızın ne kadar büyük olduğunu gördüm. İlerleyen zamanlarda daha iyisi olacak. Hazırlık maçında ilk defa böyle bir atmosfer gördüm. İlk defa bu kadar tutku ve aşkla takımına bağlı taraftarlar gördüm." sözlerini dile getirdi.

"Hemen görüşmelere başlanmasını istedim"

Galatasaray'a transfer süreci ile ilgili olarak Fransız futbolcu, "Galatasaray’ın benimle ilgilendiğini duyar duymaz hemen görüşmelere başlanmasını istedim. Büyük bir kulüp. Özel bir takıma gelip başlamak istedim. Galatasaray’ın tekrar hak ettiği yere ulaşması için buraya geldim. Ailem de böyle bir projenin içerisinde yer alacağım için çok mutlu oldu. Onlara kupalara kazanacağımızdan ve Şampiyonlar Ligi olacağından bahsettim. İlk maçıma gelip beni seyredecekler." dedi.

"Gomis ile görüştüm"

Galatasaray'ın ilgisinin ardından Bafetimbi Gomis ile görüştüğünü de belirten Dubois, "Galatasaray’ın ilgisi olduğunu öğrendikten sonra Bafe ile konuştum. Bafe bana olumlu şeyler söyledi. Sergio Oliveira ile daha önce Fransa'da oynamıştık. Ondan da olumlu geri dönüşler aldım. Bu sene mücadeleci bir takım yarattık. Geçmiş geride kaldı. Bu sene bizden beklentiler var. Bu beklentileri karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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