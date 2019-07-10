Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta üç yıllık sözleşme imzaladığı Jimmy Durmaz ile ilgili Fransız basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Toulouse'un Türk asıllı İsveçli futbolcuya yeni sözleşme önermemesinin altında yatan nedenin oyuncunun hâlen yüzleşmekte olduğu bir sakatlık olduğunu ileri sürdü.

Derginin görüşlerine başvurduğu kulübe yakın bir kaynak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Jimmy'nin osteoartrit gibi büyük bir problemi vardı. Bu nedenle kendisi için zaman zaman özel antrenmanlar ayarlanması gerekiyordu. Bu durum da takımda büyük bir probleme dönüştü." ifadelerini kullandı. Cim Bom, Toulouse'un bu kararı üzerine 30 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler