Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor’un radarına girerken, kulüpler arasında oyuncuyu kiralama görüşmesi sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, kadroda 17 yabancı bulunması sebebiyle bu transfere sıcak baksa da, son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek.

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