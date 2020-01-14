Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'ya Bursaspor kancası
Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı Bursaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek.
Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor’un radarına girerken, kulüpler arasında oyuncuyu kiralama görüşmesi sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, kadroda 17 yabancı bulunması sebebiyle bu transfere sıcak baksa da, son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek.