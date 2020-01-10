Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika kampa katılıyor

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’den sonra Galatasaray’ın üçüncü transferi Jesse Sekidika oldu. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kendisini 4.5 sezonluğuna Sarı- Kırmızılı renklere bağlayan imzayı atarak, bugünkü Antalya kampına katılmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig’de bu sezon 8 gole imza koyan kanat oyuncusunun, Galatasaray’a transfer süreci hayli sancılı geçti. Kulübü Eskişehirspor, genç oyuncuyu başka bir takıma vermek üzere yüksek bir bonservis ücreti konusunda anlaşmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu anlaşmadan kısa süre önce Sekidika ile el sıkışmış ve oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı. Sekidika da bu anlaşmaya sadık kalmak için, Eskişehir’le olan kontratını feshetti ve tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.

KAP bildirimi yapıldı

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi. Galatasaray böylece her iki kanadını da Onyekuru ve Sekidika gibi iki genç ve hızlı oyuncuyla takiye etmiş oldu.

Sekidika formayı giydi, pozunu verdi. Genç oyuncunun bugün başlayacak Antalya kampında, ikinci yarı öncesi uyum sürecini atlatması hedefleniyor.