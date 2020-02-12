Galatasaray'ın yeni transferi Jese Tamunabaraboye Sekidika'nın adının telaffuzu gerçekten oldukça zor Fanatik Tv olarak biz de sokağa inerek spor severlere futbolcunun adının okunuşunu sorduk. Birbirinden eğlenceli yanıtların ortaya çıktığı sokak röportajımız şimdi Youtube'da!

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