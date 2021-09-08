Galatasaray , Portekiz’in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao’yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki ön libero, Galatasaray'ı iyi tanıdığını, teklifi düşünmeden kabul ettiğini ve kendisi için bir rüya gerçekleştiğini belirtti.

'Galatasaray taraftarını takip ettim, seyrettim'

Galatasaray taraftarının karşısına çıkmak için sabırsız olduğunu belirten genç yıldız, ''Galatasaray taraftarını takip ettim, seyrettim. Bir an önce onların karşısına çıkabilmek adına sabırsızlanıyorum. Onlar da bana pozitif anlamda mesajlar gönderdiler.'' dedi.

'Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum'

Arda Turan'ı çok sevdiğinin de altını çizen Assunçao, ''Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid'deyken ben de altyapıdaydım. Onunla tekrar karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım.'' şeklinde konuştu.







