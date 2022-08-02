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Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'nün ilk açıklamaları

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'nün ilk açıklamalarını yaptı. Norveç'li orta saha "Buraya Şampiyonluk kazanmaya geldim" ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2022, Salı 11:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'nün ilk açıklamaları

Galatasaray 'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'nün ilk açıklamalarını yaptı. Norveç'li orta saha "Buraya Şampiyonlu kazanmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Fredrik Midtsjö'nün ilk açıklamaları

Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar'la Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif şeyler söyledi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek sevideye vereceğim. 

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