Fredrik Midtsjö, orta sahada forma giyiyor. Her zaman oyunu üzerine inşa edebileceğiniz bir isim. Çok fazla düşük performans gösteren bir oyuncu değil. Daima yüreğiyle oynayan, her zaman çalışan ve takım arkadaşlarını düşünen bir isim. Teknik bir oyuncu ve asla pes etmez. Çok iyi bir oyun görüşü vardır. Nereye koşması ya da nerede durması gerektiğini iyi bilir. Açıkçası AZ Alkmaar döneminde sahada yaptıkları, taraftarlar tarafından pek fazla dikkat çekmedi. Saha dışında biraz utangaç biridir. Çok fazla medya ile yakın ilişkileri olmaz ve gündem yaratacak ifadeler kullanmaz.

Uyum sağlayacaktır

Sahada asla inanılmaz goller ya da asistler ondan göremezsiniz. Ancak Midtsjö, gerçek bir takım oyuncusu ve takımı için her şeyini ortaya koyan bir futbolcudur. Orta sahada adeta bir savaşçı rolünü üstlenir. Takım arkadaşlarının sahada parlaması için her şeyi yapar. Çok koşar ve mücadele eder. Adeta üç çift akciğeri vardır. Elbette Hollanda'ya göre Türk futbolu daha mücadeleye dayalı ama Midtsjö'nün oraya da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ondan olağanüstü performanslar beklemek doğru olmaz. Ama sahada her zaman iyi işler yaptığını görürsünüz. Her zaman maçla ilgili yıldız tablosunda 10 üzerinden 6'nın üzerinde bir puan alacağından emin olabilirsiniz.

Çağrı Davran