Galatasaray’ın yeni transferi Etebo’yu,Stoke City tarafından İngilizler’e, ​Getafe tarafından da İspanyollar’a sorduk. İşte verilen yanıtlar:

David Anderson / Daily Mirror (İngiltere)

Oghenekaro Etebo’nun İngiltere döneminin ilk yıllarında Stoke City ondan çok umutluydu. 2018’de Stoke’un hocası Gary Rowett’in ilk transferi, Feirense’deen yaklaşık serbest kalma opsiyonu olan 10 milyon Euro ödenerek alınan Etebo’ydu. Herkes onun, takımın tekrar Premier Lig’e yükselmesine yardımcı olacağını düşünüyordu. Rowett, onun tam bir savaşcı orta saha oyuncusu olduğunu belirtirken, ilk görüşü, Etebo’nun çok hareketli ve enerjik olduğu yönündeydi.

Etebo’nun ilk sezonu oldukça zordu. Çünkü Stoke, küme düşmenin etkilerini bir türlü atlatamamıştı. 2019 Ocak’ta Rowett kovuldu ve onun yerine gelen Nathan Jones’ın yönetiminde takım gelişme sağlayamadı. Jones’ın da görevine 2019 Ekim’de son verildi. Yerine gelen Michael O’Neill, Etebo’yu planlarında olmadığı gerekçesiyle takımdan kesti ve o da geçtiğimiz Ocak ayında Getafe’ye kiralandı. İspanyol ekibi onu yeniden kiralamadı ve Etebo da Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Stoke’a kötü zamanda geldi

Etebo iyi bir oyuncu olduğunu Nijerya Milli Takımı’nda gösterdi. En büyük şanssızlığı Stoke’a kötü bir zamanda gelmesiydi. Yeteneklerini, isyanın başladığı bir soyunma odasına sahip Stoke’ta ne yazık ki sergileyemedi. Bazı taraftarlar onun gidişine sevinse de, bazıları ona yeterince değer verilmediğini düşünüyor. Ben de onlarla aynı fikirdeyim. Etebo çok yetenekli bir oyuncu ve gerçek kalitesini de Galatasaray orta sahasında göstereceğini düşünüyorum.









Emilio Contreras / Marca (İspanya)

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Etebo, Getafe’ye, Stoke City’den kiralandı. Teknik direktör Jose Bordalas’ın tam da aradığı tipte oyunculardan biriydi. Bir oyuncu olarak onu; disiplinli, işine bağlı ve çalışkan olarak tanımlayabilirim. Sahada şunu mükemmel yapar diyemem ama bir futbolcunun sahip olması gereken her özellikten bir parça kendisinde barındırıyor. Ona bu yüzden 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Getafe’de Bordalas, onu zaman zaman kanat pozisyonunda kullandı. Ancak Etebo benim için tam bir merkez orta saha ve gerçekten savaşcı bir oyuncu. Asist ve şut özelliği gayet iyi. Aynı zamanda oyunu da iyi okuyor. Özellikle takım atağa çıktığı zaman hız özelliğini gösteriyor. Ben, henüz 24 yaşında olan Etebo’nun potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Getafe’de dürüst ve iyi bir insan izlenimi bıraktı.

Utangaç ve konuşmayı sevmez

Onu yakından tanıyanlar; utangaç, içe dönük ve pek konuşmayı sevmeyen biri olduğunu söylüyorlar. Özellikle koronavirüs salgını, onu diğerlerine göre bu kişisel özellikleri sebebiyle daha fazla etkiledi. Sürekli eve kapanılması, onun için biraz daha zordu. Olumsuz anlamda ise fiziksel olarak zayıf olduğunu söyleyebilirim. Bu da onun adale sakatlıkları yaşamasına sebep olabilir. Ancak umarım hiçbir sakatlık yaşamaz ve sezonu da sağlıklı bir şekilde tamamlar.







