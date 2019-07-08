14 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray’da, tempo her geçen gün biraz daha artıyor. Dün de pazar olmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar çift antrenman gerçekleştirdi. Yeni transfer Ryan Babel de takıma katıldı. 3 yıllık sözleşme imzalanılan Hollandalı yıldız, ilk idmanında oldukça hazır gözüktü. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra geçen sezonun ikinci bölümünü Premier Lig’de Fulham’da geçiren başarılı kanat oyuncusu ile Fatih Terim de özel olarak ilgilendi.

Donk’tan ayrılmadı!

İmparator’un oldukça sıcak karşıladığı Babel’in antrenman boyunca en büyük destekçisi ise vatandaşı Ryan Donk oldu. İstanbul’daki boş zamanlarında sık sık Donk ile görüşen Babel, Galatasaray’ın yeni sezondaki en büyük hücum silahlarından biri olacak.

Mesajı verdi: ‘Hazırım ve açım’

Ryan Babel, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız, “Benim için sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım” dedi. 32 yaşındaki futbolcu bu notu, photoshop ile aslan dişleri eklenen fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.