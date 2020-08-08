Yuvaya dönüşü sonunda gerçekleşen Arda Turan, sahaya çıkacağı ilk günden itibaren hem hocasını hem de taraftarları etkilemekiçin çok ciddi bir hazırlıkiçerisinde. 33yaşındaki futbolcu, ailesiyleçıktığı tatildebilekondisyon açığını kapamayaçalışıyor. Özel bir antrenör tutanArda, rotasyon oyuncusu olmak yerine ilk 11’i zorlamaya ve Galatasaray’ı bir üst seviyeye taşımayakararlı. TeknikpatronFatihTerim’insaha içindeki lideri olmayahazırlananArda, kaptanlık pazubandının hakkını verebilmek için takım, teknik ekip, personel veyönetimleilişkilerini sıcak tutmayı düşünüyor. Arda 2 yıl sonra Galatasaray formasıyla jübile yapmak istiyor.