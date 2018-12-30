Galatasaray ile geçtiğimiz hafta yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Alan Carvalho kulübü Guanghzou Evergrande ile görüşerek “Ben Galatasaray ile anlaştım ve gitmek istiyorum. Bu transfere izin verin” dedi. Çin Kulübü de Alan’ın transferine tarih belirtip izni verdi.

Yöneticiler “7 Ocak’a kadar golcü transferini tamamlayacağız. Yeni golcümüzü aldıktan sonra gidebilirsin” diyerek bu tarihten sonra Brezilyalının transferine izin vereceklerini söyledi. Bu gelişmelerin ışığında, Galatasaray’ın yeni golcüsü Alan’ın, 7 Ocak’tan sonra İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. (Hürriyet)

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