Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan hemen sonra İstanbul'a gelen Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, vakit kaybetmeden iş başı yaptı. Önceki gece Türkiye'ye iniş yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. İlk olarak Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir araya gelen ve kısa bir toplantı yapan Torrent, başarı dileklerini kabul etti. Elmas'ın bu görüşmede, "Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Size güveniyorum. Başarılı olacaksınız" dediği öğrenildi.

Disiplin aşılamak istiyor

İspanyol teknik adam bu görüşmenin ardından sabah idmanını yönetmek üzere sahaya indi. Burada futbolcularıyla tek tek sarılarak tanışan tecrübeli teknik adam, "Çok iyi bir takım olduğunuzu biliyorum. Çok çalışacağız ve beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Çift idmanla start verdi

Takımı tanımak, toparlamak ve oyuncuları yeni programa adapte edebilmek adına günde çift idmanla devam edeceklerini bildiren Torrent, sabah idmanı sonrasında tesisleri gezdi. Florya'daki tüm personelle tek tek tokalaşan ve tanışan Torrent, akşam idmanına kadar hazırlıklarını sürdürdü.

Takım tesisten ayrılmadı

Futbolcular da iki antrenman arasında tesisten ayrılmadı ve hem eğlenip hem de dinlenerek vakit geçirdiler. Saat 17.00'de takım ve teknik ekip tekrar sahada bir araya geldi. Akşam antrenmanı daha yoğun bir tempoda geçti. Bugünden itibaren de Hatayspor karşılaşmasına yönelik taktiksel hazırlıkların başlayacağı öğrenildi.

İmza töreni bekleniyor

2023 yılına kadar anlaşma sağlanan Domenec Torrent'in imza töreniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüpten verilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde bir organizasyon yapılma ihtimali yüksek.

Türk yardımcı aranıyor

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Torrent'in yanında bir Türk yardımcı antrenörün yer alacağını açıklamıştı. Bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği, İspanyol hocayla uyumlu çalışabilecek, kulübün ve ligin dinamiklerini iyi bilen bir antrenörün Florya'ya getirileceği belirtildi.

Gençlerle yakından ilgilendi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ilk idmanında dikkat çeken detaylardan biri, genç oyuncularla yakından ilgilenmesi oldu. Tecrübeli hocanın, dar alandaki çift kale maçta genç kaleciler Jankat Yılmaz ve Berk Balaban'ı karşılıklı olarak oynattığı öğrenildi.

Metin Karabaş