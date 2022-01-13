Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'ten takıma ilk mesajlar
Florya'da ilk olarak Başkan Burak Elmas'la bir toplantı yapan Domenec Torrent, ardından sabah idmanına çıktı. Oyuncularıyla tek tek sarılarak tanışan İspanyol teknik adam, "Çok iyi bir takım olduğunuzu biliyorum. Çok çalışacağız ve beraber başaracağız" dedi.
Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan hemen sonra İstanbul'a gelen Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, vakit kaybetmeden iş başı yaptı. Önceki gece Türkiye'ye iniş yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. İlk olarak Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir araya gelen ve kısa bir toplantı yapan Torrent, başarı dileklerini kabul etti. Elmas'ın bu görüşmede, "Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Size güveniyorum. Başarılı olacaksınız" dediği öğrenildi.
Disiplin aşılamak istiyor
İspanyol teknik adam bu görüşmenin ardından sabah idmanını yönetmek üzere sahaya indi. Burada futbolcularıyla tek tek sarılarak tanışan tecrübeli teknik adam, "Çok iyi bir takım olduğunuzu biliyorum. Çok çalışacağız ve beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.
Çift idmanla start verdi
Takımı tanımak, toparlamak ve oyuncuları yeni programa adapte edebilmek adına günde çift idmanla devam edeceklerini bildiren Torrent, sabah idmanı sonrasında tesisleri gezdi. Florya'daki tüm personelle tek tek tokalaşan ve tanışan Torrent, akşam idmanına kadar hazırlıklarını sürdürdü.
Takım tesisten ayrılmadı
Futbolcular da iki antrenman arasında tesisten ayrılmadı ve hem eğlenip hem de dinlenerek vakit geçirdiler. Saat 17.00'de takım ve teknik ekip tekrar sahada bir araya geldi. Akşam antrenmanı daha yoğun bir tempoda geçti. Bugünden itibaren de Hatayspor karşılaşmasına yönelik taktiksel hazırlıkların başlayacağı öğrenildi.
İmza töreni bekleniyor
2023 yılına kadar anlaşma sağlanan Domenec Torrent'in imza töreniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüpten verilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde bir organizasyon yapılma ihtimali yüksek.
Türk yardımcı aranıyor
Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Torrent'in yanında bir Türk yardımcı antrenörün yer alacağını açıklamıştı. Bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği, İspanyol hocayla uyumlu çalışabilecek, kulübün ve ligin dinamiklerini iyi bilen bir antrenörün Florya'ya getirileceği belirtildi.
Gençlerle yakından ilgilendi
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ilk idmanında dikkat çeken detaylardan biri, genç oyuncularla yakından ilgilenmesi oldu. Tecrübeli hocanın, dar alandaki çift kale maçta genç kaleciler Jankat Yılmaz ve Berk Balaban'ı karşılıklı olarak oynattığı öğrenildi.
Metin Karabaş