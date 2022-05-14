Galatasaray 'ın önümüzdeki sezon forma fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 399 TL'den satışa çıkan formaların gelecek sezon 700 TL olması bekleniyor.
Süper Lig 'de yeni sezon formaları merakla beklenirken fiyatlar belli olmaya başladı. Sarı-Kırmızılı takımın gelecek sezon formalarının 700 TL'den satışa çıkacağı belirtiliyor.
Geçen sezon formalar 399 TL'den satışa çıkmış daha sonra zam yapılarak 499.90'a satılmaya başlanmıştı.
Bu arada Galatasaray’ın 2022-23 sezonunda kullanacağı yeni iç saha forması geçtiğimiz günlerde internete sızmıştı.
Galatasaray'ın yeni sezonda giymesi beklenen ve 700 TL'ye satılacak forması