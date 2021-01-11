Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. UÇK'dan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan da kadroda yer aldı. Arda Turan, Feghouli, Falcao ve Omar kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
UÇK'dan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan da kadroda yer aldı. Arda Turan, Feghouli, Falcao ve Omar kadroda yer almadı.
Kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk