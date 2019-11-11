Galatasaray’ın yeni kurtarıcısı Ömer Bayram!

Azmin zaferi; Ömer Bayram... 2 sezon önce 400 bin Euro bonservis bedeliyle Akhisar’dan transfer edilen gurbetçi futbolcu, bu yıl özellikle son haftalarda Galatasaray’da Fatih Terim’in vazgeçilmezi oldu.

Çok değil, sezon başı kampından sonra kiralık gönderilecekler listesinde yer alıyordu Ömer. Ancak son anda takımda kalan, idmanlarda hep en çok çalışan isim olan Ömer, hırslı görüntüsü sonrası hocasından formayı kaptı. Devamında A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başardı.

Ligde alınan son 3 galibiyette de ilk 11’de forma giyen Ömer Bayram, son Gaziantep maçında ise inanılmaz bir gole imza attı. İlk yarıda maçın kilidini çözen füzeyi rakip kaleye gönderen 28 yaşındaki oyuncu, performansıyla Seri’yi de, Belhanda’yı da, Nzonzi’yi de gölgede bıraktı.

Safa Can Konuksever