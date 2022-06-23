Torrent ile resmen yolları ayırdıktan sonra Okan Buruk’u İstanbul’a getiren Galatasaray Yönetimi, genç çalıştırıcı ile hemen bir araya geldi. Önceki akşam NEF Stadı’nda büyük buluşma gerçekleşirken, başkan Dursun Özbek, sportif A.Ş. başkanvekili Erden Timur ve sportif direktör Cenk Ergün zirvede yer aldı. Okan Buruk’un toplantıda hiçbir şekilde para konuşmadığı öğrenilirken, 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağ beke yerli...

Paris’ten gelir gelmez hemen kolları sıvayan Okan hoca, yönetimle yapılan toplantıda mevcut kadroya ilk etapta 5 takviye istedi. Orta sahaya 6-8 oynayabilen üst düzey 2 ismin şart olduğunu belirten Buruk, 1 kanat, 1 yerli sağ bek ve 1 de forvet talep etti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bazı mevkiler için tercihlerini de iletti. Buna göre forvete ilk aday Vedat Muriç. Çaykur Rizespor ’da Muriç’in hocalığını yapan Buruk, Kosovalı yıldızla Galatasaray’da çalışmayı hedefliyor. Mostafa Mohamed de takımda düşünülüyor, ancak Fransız kulüplerinin ilgisi nedeniyle iyi teklif gelirse, Mısırlı oyuncu satılabilir.

Kilit nokta kanatlar

Formasyon olarak 4-2-3-1 ve 4-1-4-1 oynatmayı düşünen Galatasaray’ın yeni teknik patronu, iki sistemde de kanat oyuncularına çok önem veriyor. Bu doğrultuda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün üstüne titreyen Okan Buruk, iki genç yıldıza çok güveniyor. Halihazırda kanat bölgesine 1 takviye isteyen Okan Buruk, Kerem’in satılması durumunda ise 1 transfer daha talep edebilir. Başarılı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan ve Sacha Boey gibi isimlere de ikinci bir şans verecek ve kampta bu oyuncularla yakından ilgilenecek.

Yakup Çınar