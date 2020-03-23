Galatasaray'ın yeni gözdesi Berat Ayberk Özdemir
Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara verilmesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi listesine aldı. Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda kalmaması ihtimaline karşı teknik direktör Fatih Terim 8 ve 6 numara pozisyonlarına oynayabilen Berat Ayberk Özdemir'i istedi...
Galatasaray'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi.
23 MAÇTA OYNADI
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.