Galatasaray , forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların adayları arasına Norveçli Erik Botheim de girdi.

22 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çekti. Botheim, Ocak 2022'de 7 buçuk milyon avro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'un yolunu tuttu. Ukrayna - Rusya arasında çıkan savaş, genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu. Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Norveçli golcü ile temaslara başladığı öğrenildi. Erik Botheim, geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maç oynadı. Genç futbolcu, 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkıda bulundu.

Diğer yandan Galatasaray, Diagne ile yolları ayırmak istiyor. Yönetim, Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis için de gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Mısırlı oyuncunun satışından gelir bekleyen yönetim, Gomis'in de maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Spor