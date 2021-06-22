Sarı-kırmızılı kulübün 38'inci başkanı olan Burak Elmas'a mazbatasını genel kurulda divan başkanlığı yapan, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar; kurullara ise divan başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi.

İRFAN AKTAR: KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

İrfan Aktar törende yaptığı konuşmada, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82'nci maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur: Seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38'inci başkanımız göreve geldi. 90'ıncı yönetim kurulu göreve geliyor" dedi.

BURAK ELMAS: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Törenden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Burak Elmas ise "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray 'a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kurullarının çok emek verdiğini vurgulayan Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar" dedi.

Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Burak Elmas, "Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştum. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir Babalar Günü oldu" yanıtını verdi.

Burak Elmas ve kurullarındaki isimler ise şöyle:

Başkan

9320 Burak Elmas

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

6884 Ali Polat Bengiserp

9160 Mehmet Remzi Sanver

9297 Başak Karaca

9401 Bikem Ardakoç Kanık

10408 Turhan Özen

12313 Burçak Emre Zorlu

14385 Şükrü Köksal Ünlü

15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu

16158 Rezan Epözdemir

16525 Özgür Işıtan Gün





Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

7581 İbrahim Reha Keskin

12116 Selim Sefada

14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi

14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu

16545 Ahmet Ozan Şener





Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

3839 Asaf Savaş Akat

12211 Tolga Erem

16499 Emre Şehsuvaroğlu





Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

14026 Anıl Mertol

15581 Barış Nane

16433 Nazımcan Angın





Sicil Kurulu Asıl Üyeleri

6750 Recep Şükrü Ergün

6857 Gülbin Erduran

7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman

9120 Sedat Besen

10817 Sebla Kesim

12234 İlknur Gündem

12306 Halim Neyzi





Sicil Kurul Yedek Üyeleri

7826 Zaynep Lale Özkut

11848 Adli Bora Palaska

13384 Ali Mert Ramazanoğulları





Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri

3660 Osman Alp Yalman

5348 Mithat Can Baydarol

7136 Tayfun Akçay

7675 Kemal Erimtan

8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu

8400 Halit Tural

9821 Banu Kaleağası Gürmen





Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

7742 Hasan Vedat Gürer

5787 Huriye Cumhuriyet Şahin

6064 Hüsnü Serdar Gökcan

9584 Yalçın Veziroğlu

9881 Mehmet Mert Yılmaz

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)