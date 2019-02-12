Galatasaray yeni transferlerine imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay imza töreninde hazır bulundu.

Törende yeni transferler Marcao, Luyindama, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne ve Kostas Mitroglou resmi sözleşmeleri imzaladı.

Mustafa Cengiz: Transferler için teknik ekip ve Fatih hocamızla birlikte senkronize çalıştık.

Mbaye Diagne: Selam, benim adım Diagne. Galatasaray ailesinin bir parçasıyım ve bunun için çok mutluyum.

Marcao: Galatasaray'da oynayacağım için çok mutluyum, gururluyum. Burada başarılara imza atmak istiyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.

Luyindama: Galatasaray'da bulunmaktan dolayı mutluyum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve bu kulüpte oynamak için daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu da beni daha fazla motive ediyor

Emre Taşdemir: Başta Fatih Terim olmak üzere benim Galatasaray'a gelmeme katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç kulvarda devam ediyoruz ve umarım sezon sonunda üç kulvarda da şampiyon oluruz.

Mitroglou: Fatih Hoca ile çalışacağım için mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte hepimiz elimizden geleni yapacağız.

Semih Kaya: Tekrar burada olmak çok güzel, çok keyifli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar güzel başarılar yaşamak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum.

Mustafa Cengiz açıklamalar yaptı...

Taraftarımız 14 Şubat'ta GS Store'a hücum etsin. Biz yönetim olarak görevimizi yerine getirdik. Lütfen Storelara, localara koşun. 197 locadan 43'ü boş. Boş olanların hemen alınmasını istiyoruz. Biz, FFP içerisinde ilk defa kâra geçtik. En yakın rakiplerimizle de büyük bir fark yarattık. Umarız tüm kulüplerimiz kâra geçer. Şu anda biz istenen duruma gidiyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyoruz.

"Trabzonspor'a haksızlık yapılmasını istemeyiz"

Trabzonspor yöneticilerinin tepkilerine hak veriyorum. İnsanın canı yanınca bağırır, gayet doğal. Biz bunun abartılmasını istemiyoruz. Aynı tepkileri biz de verdik. Ben 150 gün ceza aldım. Biz, tek bir taç atışının bile yanlış verilmemesini istiyoruz. Trabzonspor'a haksızlık yapılmasını istemeyiz.

"Kendimize ayrıcalık istemedik"

Biz hakemlerimizin bize haksız taç bile vermesini istemiyoruz. Ben Trabzonspor maçını izlerken Galatasaray'a haksızlık yapıldığını düşündüm. Fenerbahçe, derbisindeki VAR konuşmalarını talep etmiştik. Federasyon bize cevap bile vermedi.

Bildiriyi 8 kulüp imzaladı

Kulüpler Birliği'nin hazırladığı o metni 17 kulüp değil 8 kulüp imzaladı. Bilgi kirliliği var. İmzalayanların da bazıları aceleden imzaladık dedi. Bizim aleyhimizde de Trabzon maçında hatalar yapıldı. Trabzon'a da hatalar yapıldı. Kulüpler Birliği bildirisine kimse sahip çıkmadı. Görüştüğümüz 12 kulüp karşı çıktığını söyledi.

Yabancı kuralı ile ilgili olarak!

14 yabancı kuralı var. Biz 11 yerli ile Türkiye Kupası maçlarına çıkıyoruz. İstiklal marşı diyorlar. Biz senfoni orkestrası mıyız şarkı söyleyecek eleman mı arıyoruz yoksa futbolcu mu? Milli marşı okuyacak koro üyesi mi yoksa futbolcu arıyoruz? Rekabetten korkmayın. Galatasaray Futbol Akademisi'nde bir devrim yapılıyor. Ozan Kabak'ı kim yetiştirdi?

Bazı bonusları kaldırdık!

Uçak bileti ve bonus gibi şeyleri artık kaldırıyoruz. Rakiplerimiz şeffaflık diyor. Biz Marcao için perşembe günü bildirimde bulunduk. Özel mesajdan bile 'Kaça aldınız?' diye mesajlar geldi. Diyemedik çünkü maçını oynamak için kaldı ve pazartesi geldi. Biz her şeyini açıkladık. Niye diğer takımlar açıklamıyor?

Hanım ile bu küskünlüğü resmiyete dökmek için tarihi bir fırsat geçmişti. Galatasaray sevgisi ağır bastı. Neyse Galatasaray çok büyük bir camia...

Fenerbahçe 50 milyon TL destek sağladı

En çok Serdar Aziz transferinde zorlandık. Sevgili Yusuf Bey kardeşim çok yoruldu. Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ve Serdar transferlerinden bize 8.6 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyon TL destek sağladı.

Abdürrahim Albayrak da konuştu...

Eren Derdiyok ile bir kaç gün içerisinde bir araya geleceğiz. Maicon'un Galatasaray'a karşı samimiyeti adamlığı hepimizi duygulandırdı. Eren Derdiyok ile ilgili, geleceği ile ilgili bir görüşme yapacağız.

Alan neden gelmedi?

Alan, Galatasaray'a gelmek istedi. Maalesef kendi kulübü ile kendi sorunlarını çözemedi. Çin Kulüpleri ile çalışmanın ve transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu gördük.











