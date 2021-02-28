İspanya'da bir süre tedavi gören, Fenerbahçe maçı öncesi döndüğü İstanbul'da antrenmanlarına devam eden Falcao 2 Ocak'taki Antalya maçından sonra ilk kez kadroda yer aldı ve 11 maç sonra 86'da oyuna girdi.

İki eksik kaldı

Bir başka sevindirici haber de Sofiane Feghouli'den geldi. 24 Ocak'ta Malatya'da sakatlanan Cezayirli yıldız ise 1 ay sonra takıma döndü, ancak Fatih Terim Feghouli'yi oyuna almadı. İki yıldızın yanı sıra Galatasaray'da ilk 11'de şans bulan isimlerden Taylan, Belhanda, Babel ve Donk bu maçta da yedek kulübesindeydi. Taylan Etebo'nun Belhanda da Emre Kılınç'ın yerine son bölümde şans buldular. Cim Bom'da tedavileri süren sol bekler Saracchi ve Emre Taşdemir ile transfer döneminde Rize ile yaptığı opsiyon iptali nedeniyle 3 maçla cezalandırılan ve cezası bu maçla biten Oğulcan Çağlayan dışında eksik yoktu.