Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı. Yönetim, Krasnodar formasını giyen Tonny Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı.

Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti. Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklfini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi. Başakşehir'in son dakikada DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da gelen bilgiler arasında.

MENDY'YE YOLCULUK ENGELİ!

Listedeki bir başka isim Nampalys Mendy'nin transferi de yattı. Yıldız futbolcunun menajeri, "Dakar'dan uygun uçuş olmadığı için görüşmeler sona erdi" dedi. (Skorer)