Galatasaray'ın Valencia transferinde rakibi David Beckham!
Galatasaray'ın listesine aldığı 33 yaşındaki Ekvador’lu oyuncu Antonio Valencia'ya David Beckham’ın yeni kulübü Inter Miami de teklif yaptı. Valencia, Galatasaray’a Copa America sonrası kararını bildirecek.
Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Antonio Valencia paylaşılamıyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United’le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ekvador’lu kanat oyuncusu için düğmeye basarken, karşısına David Beckham çıktı.
Eski ManU’lu yıldızın satın aldığı yeni kulübü Inter Miami’nin de 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini belirten Valencia’ya teklifte bulunduğu belirlendi.
Meksika ekiplerinin de radarında olan Valencia’nın Copa America sonrası Cim-Bom’a kararını bildireceği kaydedildi. 33 yaşındaki Ekvador’lu yıldızın yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.
Kaynak: Star