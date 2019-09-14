Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Cim Bom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

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