Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transferinden vazgeçtiği Anthony Modeste, Bundesliga 2 ekiplerinden Köln ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Eski kulübü Tianjin Quanjian ile maaşı ödenmediği için davalık olan Fransız golcüyle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Köln'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIFA'nın Modeste'in lisansını çıkardığı ve yıldız ismin Paderborn'a karşı oynanacak maçın kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan FIFA'nın söz konusu kararı, Tianjin kulübünün onayıyla verdiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler