Süper Lig'de özellikle corona virüs nedeniyle verilen ara sonrası beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, yeni sezonda yeniden şampiyonluk adına iddialı olacak bir kadro için transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Fatih Terim'in listesinde Köln forması giyen Türk asıllı oyuncu Salih Özcan yer alıyor.

TodoFichajes, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığını belirtirken özellikle Fatih Terim'in bir süredir oyuncuyu takip ettiği ve kadroya katılmasını istediği aktarılıyor.

Bu sezon Köln'den kiralandığı Kiel ile Bundesliga 2'de 28 maça çıkan orta saha oyuncusu; 5 gol, 7 asist ile takımına önemli katkı sağlamıştı.

Almanya'nın alt yaş grubu milli takımlarında da forma giymiş olan Salih özcan'ın bonservis bedelinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



