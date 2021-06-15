Galatasaray 'da transfer çalışmaları, seçim süreci ve hoca belirsizliğine rağmen, teknik direktör Fatih Terim'in bıraktığı rapor doğrultusunda devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışında, ilk 11, rotasyon ve geleceğe yatırım olarak görülen isimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Terim'in özellikle Türkiye içerisinde kadrosunda görmek istediği genç oyunculara yönelik temaslar şimdiden başlamış durumda.









Türk devleri de peşinde

Keçiörengücü formasıyla TFF 1. Lig'de 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda. Galatasaray'da geleceğe yatırım transferi olarak görülen 21 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim özellikle istiyor. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray gibi Barış Alper'le yakından ilgileniyor. Birkaç Avrupa kulübünün de genç oyuncuyu takip ettiği, gelen haberler arasında.





19 Haziran'dan sonra....

Galatasaray'da Fatih Terim ayrıca Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış'ı da kadroda görmek istiyor. 33 maçta 11 gol atan 20 yaşındaki Batuhan Kör'ü Sarı-Kırmızılı takımın scoutları geçen sezon başından beri takip ediyor. 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör için girişimler 19 Haziran'dan sonra başlayacak.

Yakup Çınar







