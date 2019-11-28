Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız" diyerek önemle vurguladığı 'devre arası operasyonu' için birçok oyuncunun adı ön plana çıkıyor. Sol bekte Ricardo Rodriguez ile kurulan sıcak temasın yanı sıra hazırlanan listede ilk sırada Henry Onyekuru var... Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'nun tekrar kiralanması için çalışmalar sürüyor. Başakşehir maçında Terim'in elini öperek gönlüne giren Arda Turan ile yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Ndiaye de adaylar arasında.

KAAN AYHAN'I ÇOK İSTİYOR

Terim'in stoperde A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan ile sol kanat Kenan Karaman'ı da istediği ayrıca Liverpool'da fazla şans bulamayan Shaqiri ile Sevilla'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ever Banega'nın da listede olduğu öğrenildi. (Sabah)