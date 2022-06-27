Galatasaray , sezonun ilk transferini Konyaspor 'dan 27 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un da işaret ettiği orta sahada çift yönlü oynayabilen orta saha için çok geniş bir liste hazırlayan sarı kırmızılar önceki sezonlarda da gündemine gelen bir ismi radara aldı.

Nampalys Mendy yeniden radarda

Galatasaray'da teknik heyetin yeni sezon öncesi en büyük hedef sağlam bir orta saha oluşturmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Ndombele, İdrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunurken, Ajansspor'un haberine göre; geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nampalys Mendy yeniden radara girdi.

Leicester'de hocasıyla sorun yaşıyor

Leicester City'de hocasıyla problem yaşayan ve geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

1.5 milyon Euro maaşa tamam

Tecrübeli futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşa Galatasaray'a gelmeye hazır. Leicester City ile dokusu tutmayan futbolcunun İngiliz kulübünden bedavaya ayrılma durumu var. Sözleşmesi 2023'te sona erecek futbolcu Galatasaray ile her konuda anlaşma sağlarsa bonservis bedeline ödeme yapılmaması için şartlar zorlanacak.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Senegalli yıldız, teknik direktör Brendan Rodgers ile yıldız barışmadığı için geçtiğimiz sezon 14'ü Premier Lig, 1 EFL Cup olmak üzere toplam 15 maçta forma şansı bulabildi. Altyaş kategorilerinde Fransa'nın formasını giyen Mendy, A Milli takım seviyesinde ise Senegal'i tercih ederek 17 kez sahaya çıktı.







