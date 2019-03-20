Porto'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'nın adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Gabriel Morais ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Herrera, geçtiğimiz yıl Real Madrid, bir önceki hafta da Inter ve Roma'yla sözleşme imzalanmıştı. Birkaç hafta önce de Tottenham, Arsenal ve Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu. Şu anda da Atletico Madrid iddiaları dolaşıyor. Ancak bize ulaşmış hiçbir teklif yok. Herrera, bu konuyla ilgili kararını önümüzdeki yaz verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kararını verdi!

Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili kararını verdiğini iddia etti. Oyuncuyla ilgilenen ancak kendisini bir türlü ikna edemeyen Inter kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Herrera'nın gelecek sezon Atletico Madrid'e gitmeyi kafasına koyduğu belirtildi. Öte yandan Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Herrera için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler